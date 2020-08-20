США ввели санкции против главы пресс-службы Асада

Вашингтон, 20 августа. США ввели санкции против шести сирийских граждан, говорится в заявлении Министерства финансов США.

В санкционный список попали люди из ближайшего окружения президента Сирии Башара Асада, в том числе глава пресс-службы президента республики.

Ранее США ввели санкции против самого Асада, его супруги Асмы и еще 37 человек. Также под ограничения попал крупнейший сирийский предприниматель Мухаммед Хамшо.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что целью санкций является экономическое и политическое давление на Асада.