Онищенко назвал защиту населения от нового гриппа главной задачей сезона

Санкт-Петербург, 20 августа. Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал о тактике в этом сезоне, касающейся проведения вакцинации населения.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко стал гостем эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?». Эксперты обсудили, как создаются вакцины от опасных инфекционных заболеваний и кому необходимы прививки, а также затронули темы, касающиеся безопасности вакцин и создания альтернативных вакцин от коронавируса в России.

«У нас создается три вакцины. Сначала, их было восемь заявлено, но это не практично. Вы знаете, что вакцина Гамалеи зарегистрирована. Она прошла испытания», — сказал Онищенко.

Он рассказал о тактике в этом сезоне и заметил, что, в первую очередь, будет проведена новая гриппозная вакцинация. По словам гостя студии, «главная задача — защитить население от нового гриппа». Это позволит защитить группу риска от гриппа и коронавируса, добавил Онищенко.