Свидетель по делу Ефремова признался, что в момент ДТП выпил 1,5 литра пива

Москва, 20 августа. Очевидец по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова рассказал в суде, что в тот период был немного в нетрезвом виде.

В зале суда он признался, что незадолго до инцидента выпил с другом полтора литра крепкого пива.

Отметим, что очевидец заявлял и о том, что в машине с Ефремовым был еще один человек. Актер, по мнению очевидца, не был в тот момент за рулем. Однако свидетель констатировал, что один глаз у него практически не видит.

Напомним, что актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию. Эксперты установили, что звезда кино ехал за рулем пьяным. Артист потерял управление и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель фургона получил тяжелые травмы и позднее скончался.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что актера необходимо строго наказать. Он считает, что Ефремов — убийца, поэтому должен сидеть тюрьме.