Последний этап испытаний вакцины «Спутник V» начнется на следующей неделе

Москва, 20 августа. Пострегистрационные испытания первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начнутся на следующей неделе. Участие в испытаниях примут более 40 тысяч человек.

«Этот этап клинических исследований будет происходить в полном соответствии с международными стандартами. Это будет пострегистрационное рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование», — сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Испытания вакцины от коронавируса будут проходить при консультации крупных западных организаций. Это сделано для того, чтобы исследования полностью соответствовали международным стандартам.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» будет противопоказана беременным и кормящим женщинам. Также прививку нельзя будет поставить, если температура тела будет превышать 37 градусов, и тем, кто незадолго до вакцинации употреблял алкоголь.

«Спутник V» — первая официально зарегистрированная вакцина против короновирусной инфекции нового типа. Серийное производство препарата начнется в ближайшие две недели. В первую очередь прививаться от коронавируса будут медицинские работники и граждане, входящие в группу риска.