Слепой на один глаз свидетель раскрыл детали смертельного ДТП с Ефремовым

Москва, 20 августа. Свидетель смертельной аварии с участием Михаила Ефремова уверен, что актер не был за рулем внедорожника. По словам очевидца, который признался в слепоте на один глаз, звезда кино был на пассажирском сидении.

Свидетель утверждает, что два человека были в джипе актера Михаила Ефремова сразу после совершенного им смертельного ДТП. По словам свидетеля, второй человек, который был в салоне, пригрозил расправой очевидцам инцидента.

Свидетель сообщил, что когда он подошел к внедорожнику, то увидел за рулем черноволосого мужчину славянской внешности, которому было около 38 лет. Неизвестный посоветовал свидетелю побыстрее покинуть место аварии, если тому не нужны проблемы.

Напомним, что актер 8 июня устроил аварию в Москве. Будучи пьяным, он ехал на джипе, внезапно он потерял управление и вылетел на встречную полосу. Тяжелый внедорожник врезался в фургон, водитель которого от полученных травм позднее скончался.

Ефремову грозит от 5 до 12 лет. На строгом наказании для виновника аварии настаивает режиссер Евгений Понасенков. Он подчеркнул, что артист убил человека.