Юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык рассказал Федеральному агентству новостей от том, как получить материнский капитал за два ребенка, и как правильно распорядиться помощью от государства.

Размер материнского капитала за 3 ребенка в 2020 году составляет 616 617 р.

О материнском капитале. Немного истории

Понятие материнского капитала появилось в стране с 1 января 2007 года, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. За несколько месяцев до этого, без преувеличения, исторического события, глава государства обратился к парламентерам с обращением, в котором говорилось о необходимости срочного принятия мер по улучшению демографической обстановки.

Распад Советского Союза, тяжелые 90-е годы, финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне привели к тому, что страна оказалась на краю демографической пропасти. Смертность превышала рождаемость. Молодые семьи боялись и не хотели рожать детей, либо же ограничивались максимум одним ребенком, опасаясь за свое и их будущее. Между тем, социологи говорят, что для обеспечения стабильного прироста населения, детей в семье должно быть как минимум трое. Игнорировать проблему более было нельзя, вопрос стоял как никогда остро и требовал быстрых и конкретных решений.

Материнский капитал стал абсолютным новшеством, главной задачей которого было стимулировать мужчин и женщин обзаводиться потомством. Изначально его размер равнялся 250 000 р. и полагался он тем семьям, в которых воспитывалось более одного ребенка. Тратить эти деньги можно было исключительно на покупку недвижимости.

За 13 лет существования социальная программа доказала свою эффективность, рождаемость начала пусть и медленный, но все же рост, что стало большим достижением. За эти годы свое право на материнский капитал реализовало чуть меньше, чем 10 млн. семей. Размер выплаты регулярно индексируется, а количество вариантов использования увеличивается.

Что нового? Маткапитал за 2 ребенка 2020: изменения, сумма, как получить сертификат

2020 год привнес существенные изменения в систему материнского капитала. Юрий Капштык рассказал, что теперь целевая выплата положена и за рождение первенца. Новоиспеченные мамы и папы могут рассчитывать на 466 617 т.р. от государства. Размер материнского капитала за 2 ребенка в 2020-м составляет 616 617 р. Третий рожденный или усыновленный малыш принесет семье не только статус многодетной, но и 450 000 р., потратить которые можно на погашение ипотеки. Причем торопиться не стоит — выплаты продлятся как минимум до 2026 года.

Таким образом, сейчас родители или усыновители приобретают право на получение материнского капитала с момента появления на свет или усыновления первого ребенка. Для этого заявителям следует обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, представители которого вынесут постановление и выдадут сертификат. Из документов потребуется паспорт, свидетельства о рождении детей и заявление с указанием цели, на которую планируется потратить полученные средства.

На что можно потратить материнский капитал за 2 ребенка в 2020 году

Итак, мы выяснили, что при появлении в семье второго ребенка, его родители или усыновители могут рассчитывать на достаточно внушительную сумму, которая на сегодняшний день составляет 616 617 т.р. Материнский капитал еще иногда называют семейным, поскольку в ряде случаев право на него имеет не только мать, но и отец и даже сами дети. Так происходит, когда мужчина является единственны усыновителем или же его супруга умерла или была по суду лишена родительских прав. Если же оба родителя не могут реализовать свое право на государственную поддержку, то выплата делится поровну между их несовершеннолетними детьми.

Юрий Николаевич рассказал нам, на что можно потратить средства материнского капитала:

— Улучшение жилищных условий. К этому пункту относится в том числе и приведение в надлежащий вид имеющегося частного дома в ветхом состоянии. «Если папа из числа рукодельников, то улучшая, пристраивая, переделывая, он создает хорошие условия для жизни своих домочадцев», — говорит Юрий Капштык.

— На приобретение жилья, первоначальный взнос или погашение ипотеки или кредита, взятого под покупку недвижимости. Никаких особых требований к квартирам государство не предъявляет. Новая жилплощадь может быть приобретена как на вторичном рынке, так и в новостройке. Важно! Обязательным условием является последующее наделение всех членов семьи правом собственности в купленном помещении.

— На обучение. Материнский капитал за 2 ребенка можно направить на образование первого или третьего. Кроме того, если случилось так, что вы вынуждены выйти на работу, а место в государственном детском саду предоставлено не было, или вы больше доверяете частным структурам, деньги можно потратить на оплату коммерческого садика.

— На реабилитацию детей — инвалидов. С недавних пор средства материнского капитала разрешили тратить на товары и услуги, которые способствуют лечению и социальной адаптации детей — инвалидов, при этом воспользоваться деньгами можно в любой момент, не дожидаясь трехлетнего возраста. Имейте в виду, что все необходимое сначала придется купить за свой счет, а затем обратиться в ПФР за возмещением расходов, предоставив соответствующие документы, подтверждающие факт покупки. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

— На будущую пенсию мамы, а точнее на ее накопительную часть.

— В виде ежемесячной субсидии на содержание ребенка, если доход на одного члена семьи не превышает 2 МРОТ.

Сам Юрий Капштык считает, что выгоднее всего вкладывать средства материнского капитала в покупку недвижимости, поскольку таким образом семья получает имущественный актив, который подлежит увеличению путем добавления собственных средств.

А вот чего делать категорически нельзя — так это пытаться обналичить материнский капитал. Наш эксперт предупреждает, что действия подобного характера влекут за собой возникновение уголовной ответственности со всеми вытекающими последствиями.

Материнский капитал является хорошим подспорьем для многих россиян, будь то приобретение недвижимости, оплата обучения или ежемесячная выплата, помогающая держаться на плаву. Исходя из социальной политики государства, есть все основания полагать, что размер пособия будет расти и в следующем году.