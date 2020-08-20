В Госдуме назвали спланированным вмешательство Запада в дела Белоруссии

Москва, 20 августа. Запрет МИД Литвы на въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также заявления Польши и Украины свидетельствуют о спланированном вмешательстве в дела Белоруссии, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Чепа назвал беспрецедентными санкции Литвы против Лукашенко. Депутат уверен, что Минск должен предпринять ответные шаги ― отозвать посла.

«Мы понимаем, что с точки зрения международных отношений – это не просто шаг, это продуманная деятельность, некая программа действий со стороны соседнего с Белоруссией государства или ряда государств», — отметил Чепа в комментарии «НьюИнформу».

Депутат обратил внимание на заявления Польши и Украины в адрес белорусских властей. Чепа назвал это заявления попыткой иностранных государств воспользоваться внутренними проблемами Белоруссии и дестабилизировать страну. Это свидетельствует о вмешательстве в дела республики.

Кроме того, Чепа отметил, что указанные государства едва ли можно назвать самостоятельными. Депутат указал на общее начало соответствующей деятельности.

«У таких маленьких государств своего ничего нет. Они полностью зависят от определенных мировых структур. Кто этим заправляет и дирижирует — нам всем понятно. Поэтому можно предполагать спланированные действия с конкретной стороны», — подытожил депутат.

Политолог и эрудит Анатолий Вассерман также считает, что Запад вмешивается в дела Белоруссии. Он прокомментировал решение Литвы ввести санкции против Лукашенко.

«Во-первых, само это решение (санкции Литвы — Прим. ФАН.), во-вторых, ресурсы, так или иначе влияющие на положение дел в Белоруссии. И сайты, и радиостанции, и многое другое», — заявил Вассерман.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Жители страны, несогласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Ряд европейских стран оказывают давление на власти Белоруссии и вмешиваются во внутренние дела республики. Сейм Литвы не признал результаты выборов в Белоруссии и легитимность Лукашенко.