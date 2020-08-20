Дана Борисова назвала «аферистом» и «алкоголиком» супруга Легкоступовой

Москва, 20 августа. Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о «темном» прошлом Юрия Фирсова, который является супругом скончавшейся после нескольких дней в коме певицы Валентины Легкоступовой.

«Что за необходимость была в 54 года срочно выходить замуж и венчаться с мужем алкоголиком и аферистом, который дважды в год стабильно проходил лечение от алкоголизма», — написала Борисова в своем Instagram.

Телеведущая также напомнила, что супруг Легкоступовой несколько раз проходил курс лечения от алкоголизма. При этом Легкоступова начала общаться с Фирсовым только после начала эпидемии коронавируса.

«Валентина начала плотно общаться только тогда, когда началась пандемия опасного коронавируса. Насколько я знаю, ранее они практически не поддерживали связь», — добавила Борисова.

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, когда упала в ванной, а затем два дня находилась дома, после чего почувствовала себя плохо и была доставлен в больницу.

Дочь певицы Анетта Бриль опровергла заявление Фирсова, отметив, что именно она доставила Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.