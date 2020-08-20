Сергей Канаев: Транспортный налог в России уже давно изжил себя

Депутат Государственной думы РФ Андрей Барышев, член фракции «Единая Россия», внес законопроект об отмене в стране с 2021 года транспортного налога.

Если судить по ситуации, которая сложилась сейчас в связи с новой коронавирусной инфекцией, то, конечно, это актуальный вопрос. Если говорить о моем отношении — мы еще в 2005 году начали выступать за отмену транспортного налога. Собирали по 100 тысяч подписей! Неоднократно поднимали данную тему, но так ничего и не произошло. Нам говорили, что губернаторы якобы против...

Транспортный налог абсолютно не отвечает нынешним реалиям. Получается, например, что мотоциклист платит больше, чем водитель условного КамАЗа. Потому что у него, видите ли, «кубиков» больше! А вот о том, какой вред тот же водитель КамАЗа наносит окружающей среде и дорогам, никто не думает.

Все сделано для того, чтобы эти данные были отражены в базе ГИБДД, совместимой с базой ФНС (Федеральной налоговой службы. — Прим. ФАН), и по ним удобно было бы считать транспортный налог. Люди до сих пор так и платят.

Но если этот законопроект вносит партия власти, тогда надежда есть. Ранее я был против того, что вносили депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР, потому что изначально говорил — это не пройдет. А пока ваш законопроект не отклонен Госдумой, никто другой внести свой не может.

Сейчас, я надеюсь, какие-то указания на этот счет поступили. Мне не раз уже поступали предложения от администрации президента, что в обмен на повышение акцизов надо внести предложение по сбору ста тысяч подписей в системе Российской общественной инициативы (РОИ). Нам говорили, мол, соберите сто тысяч подписей, и вроде как мы готовы отменить транспортный налог. С какой стати?! В итоге, мы все же собрали 120 тысяч подписей. Причем, собрали за неделю. Но зачем в очередной раз повышать акцизы для наших автовладельцев? Они и так уже платят трижды.

Мы всегда говорили: «Посмотрите, в регионах с помощью камер фотовидеофиксации собирают уже больше денег, чем с транспортного налога». Почему я об этом уверенно говорю? Да потому что знаю — цена вопроса только в Москве и Подмосковье исчисляется миллиардами в год, и мы знаем эти суммы с точностью до десятков тысяч.

Думаю, что тема, наконец, пошла с приходом на пост председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Так как он отлично умеет считать налоги (ранее в течение почти десяти лет возглавлял ФНС. — Прим. ФАН).

Поэтому посмотрим...