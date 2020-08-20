ФАН совместно с «Росинформбюро» проведет прямые трансляции с «Армии-2020»

Москва, 20 августа. Объединенная редакция Федерального агентства новостей и информагентства «Росинформбюро» проведет прямую трансляцию с международного военно-технического форума «Армия-2020».

Каждый день работы форума в прямом эфире на вопросы наших корреспондентов будут отвечать представители Минобороны Российской Федерации, главы ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, ключевые партнеры форума. Мы расскажем, какие новинки подготовили российские компании к главному событию года в военно-технической индустрии, что обсудят в ходе научно-деловой программы и какие зрелища готовят для зрителей демонстрационной программы.

Трансляции наших интервью и прямых включений можно будет смотреть на сайте и в социальных сетях ФАН, на информационных площадках Минобороны РФ и непосредственно форума «Армия-2020».

Стенд Федерального агентства новостей и информагентства «Росинформбюро» расположится на территории конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Подмосковье.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в Кубинке Московской области. В первый день состоится открытие Форума и Армейских игр, на площадке будут работать первые лица государства, руководители органов государственной власти, предприятий промышленности и представители иностранных делегаций. С 24 по 26 августа на форуме идет научно-деловая программа и работают специалисты. В последние дни с 27 по 29 августа форум открывается для массового посещения — проходят развлекательные мероприятия, шоу и демонстрационные программы.

Международный военно-технический форум Минобороны РФ «Армия» считается одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, авторитетной площадкой для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.