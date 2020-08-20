Момент передачи Навальному стакана с чаем в аэропорту попал на видео

Томск, 20 августа. Алексей Навальный получил стакан с чаем в аэропорту Томска из рук своего помощника, сообщает Telegram-канал Mash.

На видео с камер наблюдения в томском аэропорту видно, что Навальный садится за столик в кафе без напитка. Затем стакан ему приносит помощник Илья Пахомов.

«Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток», — пишет Mash.

В четверг Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске. Блогера госпитализировали в токсикологическое отделение города, сейчас он находится в коме. Врачи не исключают, что причиной госпитализации стало наркотическое отравление из-за оксибутирата.

Перед вылетом Навальный вместе с помощниками был в кафе в аэропорту. В крови Навального нашли алкоголь. Источник ФАН также сообщил, что блогер употреблял антидепрессанты более месяца.

Нарколог Олег Стаценко, комментируя госпитализацию блогера, рассказал о психодислептиках — веществах, из-за которых человек утраивает болевую чувствительность.