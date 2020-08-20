Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета подтвердил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и главой Евросоюза Шарлем Мишелем состоялся накануне.

«В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии», — говорится на сайте Кремля.

Также в сообщении говорится, что с российской стороны акцентирована контрпродуктивность «оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства» и вмешательства во внутригосударственные процессы извне.