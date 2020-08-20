Донбасс сегодня: местные жители избивают бойцов ВСУ, Киев несет крупные потери

Донбасс, 30 августа. Украинские войска обстреляли ДНР и ЛНР из стрелкового оружия и гранатометов. Несмотря на отсутствие боевых действий, украинская армия несет крупные потери. Из передовых частей ВСУ срочно изымаются приборы ночного видения. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Киева осуществила два обстрела населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Огонь велся из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Кроме того, в Народной милиции ДНР информируют о фиксации двух запусков украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов на юге республики, что запрещено действующим соглашением о перемирии.

В свою очередь, Миссия ОБСЕ в отчете, помимо уже ставших системными нарушениях украинскими войсками Минских соглашений в части размещения техники и вооружений в городах, сообщает о появлении новых позиций украинской армии к западу от Донецка. Организация указывает, что в районе подконтрольной ВСУ Красногоровки в нескольких километрах к западу от столицы ДНР, беспилотник зафиксировал появление новых траншей протяженностью 90 метров.

Армия Киева несет крупные потери

Каждый день украинская армия несет потери в Донбассе, несмотря на действующее и в целом работающее перемирие. Из сообщений донецкой разведки следует, что за минувшие двое суток Вооруженные силы Украины потеряли шестерых военнослужащих.

Трое тяжело ранены в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Травмы и ранения бойцы получили при неосторожном обращении с окопными зарядами. Установлено, что военнослужащие не только плохо укрылись во время подрыва боеприпасов, но и не надели индивидуальные средства защиты.

В районе Широкино на юге Донецкой области на позициях 36-й бригады морской пехоты произошел пожар. Результатом стала детонация хранящихся в блиндаже боеприпасов, что повлекло за собой ранение матроса. Со множественными осколочными ранениями военнослужащий доставлен в медицинский госпиталь Мариуполя. В расположении 56-й отдельной мотопехотной бригады в результате взрыва запала боевой гранаты ранен один военнослужащий.

Не только халатность и несоблюдение техники безопасности приводят к потерям в ВСУ. Местные жители подконтрольных украинской армии населенных пунктов сами зачастую дают отбой «освободителям». Разведка ДНР сообщает о том, что в Красноармейск вечером во вторник был доставлен военнослужащий ВСУ Козьма с многочисленными переломами. По официальной версии, боец выпал из кузова автомобиля, но по информации Народной милиции ДНР, военнослужащего избили местные жители во время попытки ограбления одного из домов в селе Карловка.

Командование ВСУ срочно изымает в частях ООС военное имущество

Довольно интересная информация получена разведкой дончан о мероприятиях в частях и соединениях украинской армии, задействованных в Операции объединенных сил. В бригадах ВСУ в срочном порядке изымается военное имущество, поставленное в армию по линии Гособоронзаказа на 2020 год. Речь идет о биноклях Archer NVGA-15 и монокулярах ночного видения Archer NVMA-14.

Данное имущество изымается и отправляется на военный аэродром «Васильков» под Киевом. Как уточняют в Донецке, среди украинских военных данные мероприятия вызвали волну недовольства, а некоторые командиры и вовсе намерены саботировать приказ.

О мотивах мероприятий разведка ДНР не сообщает. Хотя вполне возможно, что приведенная информация может быть связана с ранее озвученными данными Народной милиции ДНР о формировании на Украине военизированных отрядов из участников боевых действий для отправки в Белоруссию.

Напомним, что накануне разведка дончан сообщала о рекрутинговой кампании, которую проводят представители «Нацкорпуса» среди военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Ее суть заключается в наборе бойцов со знанием белорусского языка для выполнения рискованных задач за пределами Украины. По линии украинского Генштаба в подразделения ВСУ спустились распоряжения о подготовки списков военнослужащих, подходящих под указанные требования.