Врачи назвали зуд предупреждающим признаком рака

Берлин, 20 августа. Ученые из Германии и США назвали кожаный зуд одним из возможных признаков появления онкологии. Согласно проведенным исследованием, его наличие заметно увеличивает вероятность обнаружения рака.

Опубликованные в Журнале Американской академии дерматологии данные говорят о том, что в случае появления непрекращающегося длительное время зуда необходимо обратиться к врачу. Вполне возможно, что столь малозначительный признак указывает на начало развития в организме рака.

Эксперты провели исследование почти 17 тысяч взрослых пациентов, которые приходили к врачам с жалобами на зуд. Полученные данные были сравнены с информацией о пяти миллионах пациентов, которые не жаловались на появление этого дискомфорта.

«При наличии зуда вероятность развития злокачественных опухолей была в шесть раз выше», — подвели итог эксперты.

Чаще всего заметившие зуд пациенты сталкивались с раком печени. Однако также данный симптом может говорить о зарождении опухоли желчного пузыря или желчных путей, а также о раке системы кроветворения или кожи.

Если же зуд сопровождается кожными высыпаниями, то он может сигнализировать о двух формах лейкемии, опухолях костей, миеломе и карциноме бронхов. На данный момент ученые еще не поняли, что первично — зуд или возникновение рака, однако пришли к твердому убеждению, что не имеющий явной причины зуд может предупреждать человека об опасности.

Но стоит помнить о том, что человек может столкнуться с огромным количеством различных онкологий, проявляющих себя совершенно по-разному. Как сообщалось ранее, назван способ безболезненно выявить рак кишечника на ранних стадиях.