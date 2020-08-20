ФАН выяснил имя ополченца, которого пыталась похитить СБУ

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) пытались похитить на территории России лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка — гражданина РФ, активно участвовавшего в боевых действиях против ВСУ. Имя ополченца и некоторые детали спецоперации СБУ удалось выяснить Федеральному агентству новостей.

Как стало известно ФАН, похищение Волянюка должно было произойти в Москве в районе торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Злоумышленники собирались, применив насилие и угрозы, вывезти свою жертву на автомобиле для передачи заказчикам на территории Украины.

Поводом для общения стал поиск недвижимости Волянюком в интересах третьего лица. Преступники, узнав об этом в результате слежки, собирались назначить ему встречу. Только благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям сотрудников ФСБ похищение удалось предотвратить.

Примечательно, что на украинском сайте «Миротворец» присутствует информация о защитнике Донбасса, фамилия и инициалы которого полностью совпадают с данными ополченца, которого собиралась похитить СБУ.

Согласно информации на этом сайте, Волянюк Роман Богданович родился в 1979 году и проживал в городе Макеевка Донецкой области (в данный момент — Донецкой Народной Республики). Он служил в звании прапорщика разведчиком 5-го отделения ОСпН Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что ФСБ удалось предотвратить спецоперацию СБУ на территории России.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ — «покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой».

Отметим, что украинская спецслужба задействовала для осуществления своего замысла нескольких граждан РФ. При попытке похищения ФСБ задержала нескольких россиян – Т.Б. Макарова, М.С. Мищенко, О.Д. Капкаеву, А.М. Кормича, М.Ю. Пызина, Е.А Мороза и В.В. Долгова.

Организовали и координировали операцию граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Интересно, что органы безопасности и компетентные структуры ДНР знают Байдалу как внештатного сотрудника СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он также является доверенным лицом 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». Он организовал ряд совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе — убийство главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году.

«Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ — А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России», — сообщили в СК РФ.

За похищение Волянюка группа Макарова должна была получить $200 тысяч. $50 тысяч злоумышленники получили в качестве аванса.

Байдала руководил процессом дистанционно. Незаконное перемещение ополченца на территорию Украины должен был организовать Мороз.

Следствию удалось выяснить, что группа Макарова-Пызина ранее была задействована СБУ для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России.

«По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», — уточнили в СК РФ. В данный момент следственные органы продолжают разбираться в произошедшем.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.