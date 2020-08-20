Прилучный отказался праздновать 33-летие после развода с Муцениеце

Москва, 20 августа. Популярный российский актер Павел Прилучный, который пару месяцев назад развелся с актрисой Агатой Муцениеце, рассказал, что не планирует отмечать свой ближайший день рождения. Об этом решении звезда сериала «Мажор» сообщил в интервью 7days.ru.

«Вообще не люблю отмечать день рождения, а этот год какой-то — совсем не очень… Бывают вещи, которые выбивают из колеи», — поделился актер.

Прилучный, которому 5 ноября исполнится 33 года, признался, что мечтает уехать на какой-нибудь остров.

«Но время всегда лечит и ставит все на свои места», — подытожил артист.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Пара тайно поженилась в 2011 году. В браке у актеров родились сын Тимофей и дочь Мия.

В феврале 2020 года Прилучный и Муцениеце объявили, что решили развестись. Расставание звездной пары сопровождалось громким скандалом — во время действия режима самоизоляции Муцениеце рассказала в Instagram, что актер выгнал ее и детей из дома. Кроме того, актриса обвинила супруга в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем.

Бракоразводный процесс актеров завершился 15 июня. По слухам, Прилучный уже успел завести роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Ранее Павел Прилучный назвал свой главный недостаток, из-за которого актер потерял многих близких. Звезда «Мажора» признался, что иногда вычеркивает людей из жизни из-за своих принципов.