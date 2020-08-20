В Белоруссии усилили охрану границы

Минск, 20 августа. В Белоруссии усилена охрана государственной границы. Государственный пограничный комитет республики сообщает, что особый акцент сделан на западном направлении.

«В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы», — сообщил ТАСС официальный представитель комитета Антон Бычковский.

Ранее президент республики Александр Лукашенко поручил усилить охрану «в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков».