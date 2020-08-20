Адвокат Ефремова заявил, что актера не было за рулем в момент ДТП

Москва, 20 августа. Адвокат российского актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный не находился за рулем своего авто в момент смертельной аварии в центре Москвы.

Отмечается, что секретный свидетель защиты раскрыл подробности аварии. По его словам, из машины Ефремова после дорожно-транспортного происшествия «вышел человек с пассажирской стороны». Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем внедорожника Ефремова в день трагедии. Он также добавил, что обеспечит явку этого свидетеля в суд.

«Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», — заявил правозащитник.

Напомним, что смертельная авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с отечественной машиной. Сергей Захаров, находившийся за рулем отечественной машины, скончался в больнице. Стоит отметить, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.