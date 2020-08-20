Фирсова под руки увели с похорон Легкоступовой

Москва, 20 августа. Во время похорон певицы Валентины Легкоступовой из траурного зала Троекуровского кладбища под руки вывели ее третьего супруга – яхтсмена Юрия Фирсова, сообщает Nation News.

Мужчину посадили в черный автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что родственники звезды считают, что Фирсов может быть причастен к гибели певицы. Его даже не допустили к организации похорон. Яхтсмен жаловался, что ни с кем из близких Легкоступовой он не может связаться. Организацию похорон взяла на себя дочь певицы Анетта.

Ранее сообщалось, что родственники намеревались сделать похороны закрытыми. По неофициальным данным, они не хотели, чтобы кто-то снимал звезду, лежащей в гробу. Близкие хотели, чтобы Легкоступову запомнили жизнерадостной.

Художник Никас Сафронов выражал сожаления по поводу закрытых похорон. Он подчеркивал, что певицу любили тысячи поклонников, которые бы хотели проводить ее в последний путь.

Напомним, что смерть певицы наступила 14 августа после госпитализации в травмой головы.