Легкоступову похоронили в белом гробу в цветах подсолнуха

Москва, 20 августа. Похороны российской певицы Валентины Легкоступовой прошли на Троекуровском кладбище Москвы. Звезду похоронили в белом гробу, окруженном ярко-желтыми цветами подсолнуха.

На похоронах присутствует мать скончавшейся певицы. Ее привезли на инвалидной коляске, сообщает Nation News.

Проводить артистку в последний путь пришли десятки людей, в том числе дети певицы и ее друзья. Также на похоронах присутствовал и вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов. Он простился с возлюбленной коротким поцелуем тела в гробу. После этого он спешно покинул кладбище, чтобы избежать скандалов.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.

Ранее хирург Владимир Плахотин рассказал, что Легкоступова тяжело перенесла последнюю пластику, у нее были осложнения. Певица обратилась к хирургу в апреле, незадолго до свадьбы.