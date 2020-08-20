Лолита Милявская предсказала полное исчезновение секса

Москва, 20 августа. Экстравагантная российская певица Лолита Милявская с иронией прокомментировала деятельность движения #MeToo, заявившего своей целью борьбу с харассментом. По мнению звезды, гипертрофированная борьба с домогательствами приведет к исчезновению секса.

Феминистки и различные борцы с харассментом не смогли заручиться поддержкой именитой артистки. Чрезмерное раздувание проблемы «домогательств» вызывает у Лолиты лишь улыбку. По мнению звезды, успех подобного движения в конечном итоге приведет к тому, что «все мы останемся без секса».

Однако также знаменитость рассказала и об определенных заблуждениях, которые можно наблюдать в современном обществе. По мнению артистки, на данный момент сформировалось мнение, что у женщины есть определенный «срок годности», по истечению которого она перестает кого-либо интересовать. В том же случае, если у женщины есть деньги, в глазах общества она превращается в «средство продвижения по жизни».

Также Лолита заметила, что любая проблема зависит сугубо от личного восприятия. Что же касается самой певицы, то для нее вышеперечисленных проблем просто не существует.

Однако в данном случае стоит заметить, что упомянутые проблемы «обеспеченных женщин» «со сроком годности» все-таки могут иметь непосредственное отношение к самой певице. Лолита до сих пор не смогла найти семейного счастья, хотя побывала за мужем уже пять раз. Как сообщалось ранее, суд не помог Лолите выселить последнего бывшего мужа из квартиры.