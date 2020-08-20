Шатько обвинил Запад и Украину в поддержке митингов в Белоруссии

Минск, 20 августа. Митинги в Белоруссии организовываются и координируются, и речи быть не может об их стихийности. Вот только кураторам плевать, что будет дальше с республикой, считает замглавы общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.

Отметим, что ранее на митингах в Белоруссии были замечены женщины, одетые во все белое. Без них не обходились народные волнения на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле. Несмотря на то, что государства разные, спонсор был всегда один — Госдепартамент США. Поговаривают, что насаждающие демократию Штаты не скупились на Кубе, где местным девушкам платили за шествия месячную зарплату.

Сегодняшние митинги в Белоруссии — тоже результат хорошей координации и организации, считает Шатько. Вот только многие участники шествий не видят искусственное управление, пишет «ПолитЭксперт».

Общественник констатировал, что в городах республики применяются различные технологии. Организация митингов и поддержание протестов стали уже новым видом бизнеса. Судьба же Белоруссии после всего этого координаторов никак не волнует. Шатько с сожалением отметил и косвенную негативную роль Украины.

«Это стало бизнесом, как было в свое время на Украине. И конечно же, в этой связи хочется сказать спасибо нашим братьям, в том числе и с Украины за вот эту заразу, которую они нам несут в качестве «помощи», — заявил эксперт.

Комментируя появление «женщин в белом», общественник не сомневается, что они участвуют в сценарии по свержению нынешней власти. Предпринимаются попытки избрать новое руководство, только в сложившейся ситуации не будет никаких позитивных изменений. Забастовки и митинги абсолютно не способствуют развитию государства, зато гарантированно наносят вред экономике.

Политолог обратил внимание на одну особенность: в забастовках участвуют именно сотрудники государственных предприятий. В компаниях, где есть иностранные вложения, работа идет в нормальном режиме.

Ради раскола в белорусском обществе западные страны с легкостью идут не только против интересов Минска, но и Москвы. Для этого, кстати, используются и блокировки ресурсов в Интернете. Эксперт считает, что творящееся в Белоруссии напоминает «украинский сценарий».

Политолог добавил, что желающие свергнуть власть не хотят участвовать в переговорах.