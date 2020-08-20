Названа категория людей, кому запрещена вакцина от коронавируса

Москва, 20 августа. Вакцина от коронавируса противопоказана беременным и кормящим женщинам, об этом сказано в инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

«Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания», — говорится в инструкции.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц и будет проходить в два этапа с интервалом в три недели. Такая система позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что прививку не будут делать больным людям с температурой серьезно выше 37 градусов, а также тем, кто употреблял алкоголь незадолго до прихода в медкабинет. Специалист также рекомендовал обратить внимание на то, надел ли доктор перчатки, и проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. Жемчугов подчеркнул, что вакцинацию должен делать врач, а не медсестра.