Мать Легкоступовой увезли на скорой с похорон певицы

Москва, 20 августа. Мать эстрадной исполнительницы Валентины Легкоступовой увезли на автомобиле скорой помощи прямо с похорон дочери. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

«Ей очень плохо. Сейчас выясняем, в какую больницу увезли», — рассказал зять покойной Легкоступовой Станислав Бриль.

Мать певицы привезли на прощание в специальном кресле после начала церемонии. Пожилую женщину усадили в изголовье гроба. Мать Легкоступовой плакала, прикрывая глаза черным платком, и иногда пила воду.

Женщине стало плохо, когда началась церковная панихида. Маму покойной исполнительницы уложили на носилки и, судя по всему, отправили в одну из московских больниц с бригадой скорой помощи.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. К смерти 54-летней певицы привела серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой у исполнительницы начался отек мозга. Перед смертью звезда советской эстрады почти неделю провела в больнице.

Муж Легкоступовой Олег Фирсов заявил, что певица получила травму, упав на мокром полу в ванной. Некоторые друзья и поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» считают, что супруг пристрастил Легкоступову к алкоголю, из-за чего и произошла трагедия.

Ранее хирург певицы Владимир Плахотин рассказал, что Легкоступова тяжело перенесла последнюю пластическую операцию. Исполнительница решила омолодиться в апреле 2020 года перед свадьбой с Фирсовым.