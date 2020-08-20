Врач перечислила правила правильной реакклиматизации после отпуска

Санкт-Петербург, 20 августа. Специалисты обратили внимание россиян на то, что во время отдыха нужно правильно пройти акклиматизацию, а также восстановиться после повторной, которая наступает во время возвращения на родину после отпуска. Об этом рассказала врач-терапевт Яна Осинцева.

После отдыха нужно дать себе восстановиться, уверена Осинцева. По ее словам, таким образом удастся избежать болезней. Процесс реакклиматизации занимает всего несколько дней, однако за это время организм сможет оправиться от стресса, который накапливается во время перелетов.

Врач отметила, что за пару дней следует вернуться к привычному ритму жизни и сбалансированному питанию. Она также предупредила, что перепады температур после путешествий могут привести к обострению хронических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению ангины у детей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом людям с хроническими заболеваниями, принимающим лекарства на постоянной основе, она советует следовать строгому расписанию приема препаратов.