Путин назвал главные качества управленца

Москва, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал главные качества, которыми, по его мнению, должен обладать любой управленец. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан», — сказал Путин на встрече с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев.

Президент пояснил, что государственная служба называется именно «служба», потому что она предполагает служение российскому народу. Глава государства выразил надежду, что выпускники программы развития кадрового резерва будут улучшать профессиональные навыки и человеческие качества.

«Именно без необходимых личных качеств на госслужбе, во всяком случае, делать нечего», — констатировал Путин.

Президент РФ назвал программу, которую прошли выпускники, уникальной.