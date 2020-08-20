Бывший муж Пелагеи показал, как проводит время с новой возлюбленной

Москва, 20 августа. Хоккеист Иван Телегин со своей новой спутницей завели собаку и делятся ее фотографиями в социальных сетях.

У щенка Фокси породы сиба-ину уже появился свой аккаунт в Instagram. В нем регулярно появляются фотографии хоккеиста Ивана Телегина и его новой спутницы Марии Гончар.

На последней фотографии пара и Фокси запечатлены в салоне автомобиля. Судя по выражению лиц, молодые люди избавились от давления поклонников и средства массовой информации.

До этого долгое время имена Телегина и Гончар обсуждались в свете развода хоккеиста с певицей Пелагеей. Точку в этом вопросе пытался поставить сам Телегин, поделившись мнением с фанатами через Instagram.

«Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — подписал хоккеист трогательный пост с фотографиями дочери.

Однако мирно разойтись звездная пара не смогла. Бракоразводный процесс может обернуться большим скандалом. Дело в совместно нажитом имуществе. Пара судится из-за элитной квартиры на Нежинской улице в Москве, которую после свадьбы подарила дочери мать Пелагеи. Также в списке спорных объектов загородный дом, за который рассчитывается Телегин.

Также между певицей и хоккеистом обсуждается, кто будет воспитывать их общую дочь. Свидетели говорили, что отец почти год не видел своего ребенка. Защита Телегина утверждает, что его просто не подпускают к дочери.