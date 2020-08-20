Маркелов раскрыл причину участия «дам в белом» в протестах в Белоруссии

Минск, 20 августа. Митинги и протесты в Белоруссии сопровождались интересной особенностью с «американским налетом». Среди недовольных были замечены женщины, одетые во все белое. Они призывали сотрудников правоохранительных органов воздержаться от жестокости в отношении митингующих.

Отметим, что женщины в белом были неотъемлемым сопровождением народных выступлений в Никарагуа, на Кубе и в Венесуэле. Спонсировал тогда «активисток» Госдепартамент США. Появление таких женщин в Белоруссии, по мнению политолога Сергея Маркелова, не является случайностью. В белорусских протестах отчетливо прослеживается участие западных стран. Эксперт не сомневается, что над внутриполитическим сценарием в Белоруссии поработал Запад.

«Все технологии, которые уже натренированы по разным странам — они аккуратно зашли в Белоруссию через Польшу, Прибалтику и через западную часть Белоруссии. И Украина масла в огонь подливает. Совершенно точно, что в Белоруссии действующая власть борется с отработанными западными технологиями», — выразил мнение эксперт.

Политолог считает, что основная задача женщин в белом одеянии и с цветами – привлечь внимание и поддерживать интерес к протестам. Однако эти женщины не могут оказать влияние в Белоруссии

«Такого вида акции не несут прямой пропагандистской истории, они несут вторичную пропагандистскую историю», — считает эксперт.

Сергей Маркелов считает, что сейчас в республике претворяются два сценария: на сохранение власти Лукашенко и его свержение.

По мнению политолога, формирование повестки для второго сценария связано со странными женщинами, какими-то массовками, неожиданным появлением каких-либо людей. Во всем этом, как правило, участвуют хорошо обученные люди, сообщает «Слово и Дело».

«Они прекрасно понимают, что нужно постоянно что-то придумывать с одной целью, чтобы сигнал, что белорусы недовольны действующей властью и готовы ее свергать, был постоянно в информационном поле», — считает Маркелов.

Эксперт не исключает, что американское вмешательство с использованием проверенных технологий связано с желанием поставить в Белоруссии покладистого главу государства.