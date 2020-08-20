Кремль пожелал Навальному скорейшего выздоровления

Москва, 20 августа. В Кремле желают скорейшего выздоровления скандальному блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос ФАН, как в Кремле оценивают ситуацию с Навальным, учитывая, что к госпитализации блогера могло привести отравление оксибутиратом натрия, пресс-секретарь главы государства призвал дождаться результатов анализов.

«О том, было ли это отравление — это должно быть подтверждено лабораторно. Точнее, надо просто дождаться результатов анализа. Если это было отравление, то чем», — сказал Песков, отметив, что к лечению Навального привлечены лучшие врачи Омска.

Напомним, 20 августа самолет, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Блогера доставили в токсикологическое отделение одной из омских больниц.

Ранее нарколог Олег Стаценко, говоря о госпитализации Навального, рассказал о психодислептиках — веществах, из-за которых человек утрачивает болевую чувствительность. Кроме того, поступила информация, что в крови Навального обнаружили алкоголь. Вероятно, сочетание спиртного с некими веществами могло привести к госпитализации блогера.