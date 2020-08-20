Омск, 20 августа. Блогер Алексей Навальный опять впал в естественную кому, его подключили к аппарату ИВЛ, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, врачи омской БСМП №1 находятся в контакте со столичными специалистами и федеральными медиками. В Москве отмечают, что омские медики действуют профессионально.

Причина ухудшения состояния Навального неизвестна, лечение продолжается.

В четверг Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске. Блогера госпитализировали в токсикологическое отделение города. Врачи не исключают, что причиной госпитализации стало наркотическое отравление из-за оксибутирата.

Нарколог Олег Стаценко, комментируя госпитализацию блогера, рассказал о психодислептиках — веществах, из-за которых человек утраивает болевую чувствительность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за информацией в СМИ и знают, что блогер находится в тяжелом состоянии. Представитель Кремля добавил, что если пациенту «потребуется эвакуация за границу», Кремль окажет содействие, для этого нужно обратиться в любое ведомство.