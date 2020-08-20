Ученые впервые стали свидетелями превращения астероида в комету

Москва, 20 августа. Исследователи космоса обнаружили астероид в поясе Койпера, который начал превращаться в комету. По предварительным оценкам, этот процесс завершится примерно через 40 лет. Исключительность этой ситуации заключается в том, что ученые впервые в истории наблюдений застали начало подобного превращения. Изучением этого явления занимались ученые из Университета Аризоны в Тусоне.

Астрономы пояснили, что речь идет об астероиде-кентавре, который является гибридом астероида и кометы. Подобные космические тела существуют в области Солнечной системы, расположенной между орбитами Юпитера и Нептуна, но рождаются они в поясе Койпера, который начинается за орбитой Нептуна.

«Объект получил индекс P/2019 LD2 — его удалось обнаружить при помощи телескопа ATLAS, что на Гавайских островах. Это ледяной астероид, который относится к объектам с нестабильной орбитой», — говорят исследователи.

В отличие от других комет, которые были открыты уже после превращения, P/2019 LD2 только начинает трансформироваться. Он уже покинул пояс Койпера и станет полноценной кометой приблизительно через 43 года, передает Planet today.

«Это первая комета, за рождением которой из астероида нам посчастливилось наблюдать», — отмечают ученые.

По их словам, изучение этого процесса может помочь в понимании истории Солнечной системы.