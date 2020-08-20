Цеков рассказал, как Крым может «переманить» украинцев из Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, почему страна потеряла Крым. Украинский лидер только предлагает нереализуемые варианты возвращения полуострова в состав страны. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил сенатор от Госсовета Крыма Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал предложение Зеленского сделать успешной Херсонскую область, чтобы быстрее вернуть Крым. Президент Украины считает, что у этого региона нет иного варианта, кроме как стать «бриллиантом украинского юга».

«Крым… обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее», — сказал Зеленский.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что это «слова не государственного деятеля, а человека, который сидит за столом в компании». Он подчеркнул, что заявления Зеленского «абсолютно поверхностные и не глубокие».

«Какой шанс у Херсонской области стать «бриллиантом» при общем упадке Украины? Их абсолютно нет, — отметил Цеков. — Предыдущие годы независимости Украины Херсон вообще был периферийной территорией, которой Киев никакого внимания не уделял. Все это выглядит весьма смешно и лишний раз подчеркивает, что Зеленский не является человеком, который не разбирается в процессах, происходящих на Украине. Он глубоко не понимает ту ситуацию, которая сложилась с Крымом, а также почему Киев его потерял. Зеленский предлагает нереализуемые варианты для возвращения Крыма в состав Украины».

В то же время Крым, как раз, является «бриллиантом», который будет успешно развиваться в России, говорит собеседник ФАН. У полуострова гораздо больше возможностей переманить граждан с Херсонской области к себе, чем наоборот, считает политик.

«Никаких шансов у Херсона переманить Крым к себе нет. Граждане этого региона сейчас мечтают жить так же, как это делают крымчане, — указал Цеков. — Я уверен, что придет даже время, когда Украина будет стремиться к России. Это случится гораздо быстрее, чем те планы, которые рисует Зеленский перед гражданами Украины».

Ранее СМИ сообщили, что на границе с Крымом украинские активисты запустили 25-метровый украинский флаг с помощью воздушных шаров. Куда именно полетел украинский флаг, не известно, как и его нынешнее местонахождение.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал запуск украинского флага пустой и бессмысленной акцией. Он сравнил это с полетом Винни-Пуха на шаре.