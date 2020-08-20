Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Координационного совета

Минск, 20 августа. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье о захвате власти и угрозе национальной безопасности республики.

Уголовное дело возбуждено в отношении Координационного совета, который сформировали представители оппозиции, сообщает Telegram-канал ОНТ. По словам генерального прокурора Александра Конюка, решение о возбуждении дела было принято сразу после формирования данного органа.

Отметим, что ранее белорусский президент Александр Лукашенко охарактеризовал создание Координационного совета как попытку захвата власти. Он подчеркнул, что оппозиционеры с твердой ориентацией на Запад требуют, чтобы им передали власть. Он считает, что предлагаемая советом программа приведет к ликвидации государственности в Белоруссии и потере независимости.

Глава государства обратил внимание, что западные страны даже не скрывают, что спонсируют протесты и беспорядки в Белоруссии. Есть даже обращения касательно сбора денег для поддержания митингов.

По мнению политолога и писателя Армена Гаспаряна, одной из причин бесцеремонного вмешательства Запада во внутриполитические дела Белоруссии связаны с ошибочным поведением республиканского МИД.