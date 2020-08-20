Кремль призвал иностранные государства не вмешиваться в дела Белоруссии

Москва, 20 августа. Ситуация в Белоруссии должна решаться путем диалога граждан республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться диалог внутри Белоруссии. Если внешние страны начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательство во внутренние дела. Мы не собираемся вмешиваться. Вы знаете, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах», — отметил Песков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Жители страны, несогласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Ряд европейских стран оказывают давление на власти Белоруссии и вмешиваются во внутренние дела республики. Сейм Литвы не признал результаты выборов в Белоруссии и легитимность Лукашенко. В среду МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну. В список попали также 32 представителя белорусских властей.

Кроме того, Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и заявил, что намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах».