Кремль констатировал внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии

Москва, 20 августа. Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду конкретизировать эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы, оставаясь в правовом поле», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская отказалась признать результаты голосования. После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста.

Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала доказательства факта вмешательства Запада во внутренние дела Минска.