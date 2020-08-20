Фирсова сняли на видео в момент поцелуя тела Легкоступовой в гробу

Москва, 20 августа. Сегодня на Троекуровском кладбище прощаются с российской певицей Валентиной Легкоступовой. Проводить артистку в последний путь пришли десятки человек, среди которых певцы Феликс Царикати и Игорь Наджиев, а также дети Валентины.

Отмечается, что последний муж Легкоступовой, за которого она вышла замуж несколько недель назад, Олег Фирсов держался на похоронах особняком. Мужчине даже не дали прощального слова. Друзья певицы открыто демонстрировали свою неприязнь к Фирсову, поэтому он простился с возлюбленной коротким поцелуем тела в гробу. После этого он спешно покинул кладбище, чтобы избежать скандалов.

Момент прощания Фирсова с Легкоступовой удалось снять на видео. На кадрах видно, что мужчина склонился над усыпанным цветами гробом звезды, передают «Дни.ру».

По информации СМИ, Фирсов прибыл на церемонию прощания на черной иномарке в компании друзей и охраны. Остается непонятным, чего или кого опасался мужчина.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа от последствий тяжелой травмы головы. За неделю до этого певица была госпитализирована в медучреждение. Фирсов заявил, что его жена упала на мокром полу в ванной, однако многие друзья и фанаты Легкоступовой подозревают его в приобщении певицы к алкоголю, из-за которого и произошла трагедия.