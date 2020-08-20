Песков рассказал, как в Кремле оценивают ситуацию с Навальным

Москва, 20 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как в Кремле оценивают ситуацию с блогером Алексеем Навальным, которого госпитализировали в больницу в Омске.

У Дмитрия Пескова поинтересовались, как оценивают ситуацию, произошедшую с Алексеем Навальным, в том числе тот факт, что речь может идти об отравлении галлюциногеном, предположительно, оксибутиратом натрия.

«Пока насколько мы знаем, результатов анализа нет, поэтому все предположения являются только предположениями. О том, было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отравление, то чем. Врачи делают все возможное и все необходимое. Они дотачано открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заметил, что в Кремле следят за информацией в СМИ и знают, что блогер находится в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все, что необходимо. Привлечены лучшие врачи», — добавил представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, нет необходимости докладывать президенту о сложившейся ситуации, так как много сообщений СМИ. Пресс-секретарь главы государства также ответил на вопрос, окажет ли Кремль содействие, если «потребуется эвакуация за границу».

«Если обратятся к любому ведомству, естественно», — констатировал Песков.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Экипаж принял решение посадить пассажирский лайнер в Омске. Блогера госпитализировали в токсикологическое отделение города. По предварительному диагнозу врачей, у Навального наркотическое отравление из-за оксибутирата. Нарколог Олег Стаценко считает, что блогер мог отравиться психодислептиками.