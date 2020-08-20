Калифорния осталась без света в жару из-за «зеленого» безумия в энергетике

В Калифорнии несколько последних дней стали наиболее жаркими в нынешнем августе. В последние годы такая погода часто становится причиной лесных пожаров в этом американском штате, однако на этот раз напасть пришла с неожиданной стороны, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Как оказалось, безмерное увлечение «зелеными» источниками энергии крайне разбалансировало энергетическую систему Калифорнии. После чего рутинное увеличение потребления энергии на кондиционирование воздуха привело к тому, что непостоянная генерация с ветряков и солнечных панелей не смогла обеспечить возросший спрос на электроэнергию.

Это привело к веерным отключениям электричества в нескольких калифорнийских округах. Причем теперь власти штата намерены сделать принудительную практику ограничения потребления постоянной, хотя бы на период экстремальной жары. Быстро изменить ситуацию с местной генерацией электроэнергии практически нереально: перекос, созданный «зелеными» источниками, уже слишком велик.

Перекос заметен невооруженным взглядом

Согласно расчетам независимого системного оператора Калифорнии (ISO), общий дефицит мощности в штате в начале этой недели составил около 4400 МВт — это эквивалентно потреблению электроэнергии, которое создается 3,3 миллионами обычных домов. Справочно в этом крупном американском штате проживает около 40 млн жителей, так что речь идет о том, что без постоянного доступа к электроэнергии в отдельные моменты оставались 10–20% калифорнийцев.

В итоге «Золотой штат» оказался самым «красным» во всей Америке на сайте poweroutage.us, который ведет учет всех отключений электрических сетей в Штатах. И хотя ситуация с отключениями постоянно меняется, как меняется и потребление электроэнергии в суточном ритме, однако проблема Калифорнии носит явно системный характер.

Контролируемые на уровне сети веерные отключения потребителей, которых лишают доступа к электроэнергии на один или два часа в сутки, призваны не допустить, чтобы чрезмерный спрос спровоцировал более масштабный обвал, из которого штату придется выкарабкиваться несколько дней.

Тут стоит добавить, что в прошлом году кризис электроснабжения в Калифорнии был связан с ураганом и лесными пожарами, вызванными вышедшими из строя линиями электропередачи. Во время этого отключения, самого масштабного в истории Калифорнии, крупные сегменты электросети были отключены на несколько дней.

Однако прошлой осенью та ситуация воспринималось как стихийное бедствие и просчет отдельных энергокомпаний, уделявших недостаточное внимание ремонту и модернизации ветхих сетей. Теперь же веерные отключения произошли «посреди ясного неба» и были спровоцированы обычной жаркой погодой.

Первые веерные отключения начались еще на прошедших выходных, когда от сети были отключены 408 000 клиентов четырех калифорнийских поставщиков электроэнергии, более половины из которых обслуживались в печально известной Pacific Gas and Electric Company (PG&E), отличившейся во время прошлогодних отключений.

Масштабные отключения продолжались вплоть до 19 августа. Их окончание регулятор ISO решил сопроводить мега-победным твитом «Мы сделали это!», который можно было связать с празднованием победы над стихией вроде наводнения или землетрясения, но никак не с уходом обычных жарких дней.

Что же произошло с электрогенерацией в самом густонаселенном штате Америки? Ответ известен: это бездумное увлечение «зелеными» источниками питания, в частности ветряками и солнечными панелями, часто — в ущерб традиционной генерации.

Почему «зеленые» источники подвели

Электроэнергия — очень специфический товар и объект. Практически все производимое человечеством электричество нигде не хранится — оно потребляется в тот самый момент, когда производится на электростанции, с незначительной поправкой на скорость распространения электромагнитных волн в проводящей сети.

Хранить электроэнергию в доступной и удобной форме, да еще и в значимых количествах, человечество пока не научилось. Все подобные проекты переводят электрическую энергию в какую-то другую форму, например химической связи, часто с затратами по времени и потерями. Поэтому для любой сети крайне важна балансировка: мощность, запрашиваемая потребителями, должна в любой момент примерно соответствовать мощности электростанций.

По словам официальных лиц, отвечающих за энергоснабжение Калифорнии, причиной перегрузки энергосистемы штата в прошедшие выходные и в начале этой недели стало сочетание двух погодных факторов — высокой температуры и безветренной погоды. Из-за полного штиля ветряные электростанции, массовую установку которых практиковали в штате в последнее десятилетие, оказались бесполезны, а построенные для их поддержки электростанции, работающие на природном газе, не смогли выдать из-за жары нужную мощность. Ну а потребители не захотели «самоограничиться», к чему их неоднократно призывал ISO, — и положили энергосистему штата на обе лопатки, включив обычные бытовые кондиционеры.

Более того, попутно выяснилось, что помочь Калифорнии решить проблему балансировки сетей некому. Импортировать из других штатов «грязную» электроэнергию с электростанций, сжигающих природный газ или уголь, оказалось невозможным, так как там тоже ощущалась нехватка электроэнергии — по тем же погодным причинам. Так что Невада, Аризона и Орегон стали решать свои проблемы самостоятельно, а Калифорнии посоветовали «держаться и хорошего настроения».

Калифорнийским властям и энергетическим компаниям еще предстоит определить, можно ли хоть что-то сделать с тем, чтобы предотвратить повторение ситуации с веерными отключениями в будущем. Но уже понятно, что сделать это будет крайне сложно: за прошедшее десятилетие около трети генерирующих мощностей штата заменены на модные «зеленые» источники, которые внезапно оказались столь уязвимыми к погоде. Хотя об этой их неустранимой слабости было известно с самого начала.

В частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже заявил, что проведет расследование на тему того, как все это стало возможным и почему штат, который должен быть лидером в борьбе с изменениями климата, так показательно опозорился при незначительной погодной аномалии.

Впрочем, принятых решений это расследование никак не отменит: в ненадежные «зеленые» источники в Калифорнии уже вложены десятки миллиардов долларов, и их теперь не вернуть.

Остальному миру, в том числе и России, стоит сделать разумные выводы из случившегося и понять, что бездумное увлечение «зеленой» энергией чревато именно такими неожиданными поворотами. К счастью, в нашей стране принципы построения энергосистемы не подвергались столь «модному» пересмотру — в российских реалиях веерные отключения от безветренной и жаркой погоды практически невозможны. Но на чужих ошибках действительно стоит учиться.