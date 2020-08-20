Сирийский журналист рассказал ФАН о нападении фанатика с ножом в Германии

Кеворк Алмасян — христианин из Сирии, официально получивший статус беженца в Германии. С 2018 года он работает помощником депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркуса Фронмайера в парламенте Германии. А также выступает с аналитикой по Ближнему Востоку на канале Syriana Analysis.

Алмасян достаточно известен в узких кругах. И уж точно его знают сирийские «оппозиционеры» и сторонники джихадистских группировок. Ведь именно против них направлена большая часть работы активиста. Из-за этого на него было даже совершено покушение, о котором он рассказал в эксклюзивном интервью Федеральном агентству новостей.

Мы обязательно накажем негодяя

— Не могли бы вы поделиться подробностями покушения на вашу жизнь. Одни говорят, что вас хотели убить, другие — что это фейк. Расскажите, что случилось в тот день? Кто эти люди? Вы их нашли? Наказаны ли они?

— Это произошло 6 июля 2020 года в районе 16.20 — 16.30 в берлинском квартале Шарлоттенбург. Ко мне подошел неизвестный по имени Мохаммад и спросил по-арабски, нет ли у меня зажигалки. Поскольку он говорил по-арабски, я сразу понял, что он меня знает. Я отступил на два шага и ответил, что не курю. После чего продолжил идти в сторону вокзала. Однако он попытался схватить меня за левую руку и агрессивным тоном спросил: «Эй, ты куда?!» Я ответил: «Чего ты хочешь?»

Мохаммад снова спросил очень агрессивно: «Разве это не ты тот проклятый журналист, который поддерживает Асада?» и «Разве ты не тот парень, который размахивает везде флагом Асада!?» Я ответил, что это не «флаг Асада», а национальный флаг Сирии.

Левая рука Мохаммада была ампутирована. Позже его адвокат сказал, что он потерял ее в Сирии. Он быстро сунул правую руку в нагрудную сумку и вынул оттуда черный предмет. Это был нож. Он ухмыльнулся: «Государственный флаг Сирии, говоришь?» и побежал за мной. Он сильно кричал, называл меня «нацистом», крыл трехэтажным матом. Примерно через 10 минут Мохаммад устал. Я слышал, как его друг подбежал к нему и сказал по-арабски, чтобы он успокоился.

Все попало на камеры наблюдения. Тем временем я спрятался в ресторане и позвонил в полицию. Владелец заведения помог мне, дал полицейским точный адрес. Он был свидетелем произошедшего и дал показания. Делом сейчас занимается мой адвокат, и очень скоро я накажу этого «Мохаммада». А заодно и некоторых немецких журналистов, которые активно защищают «бедного сирийского беженца».

Беженец беженцу рознь

— Относительно недавно я сам был в Германии. Провел небольшое журналистское расследование в лагерях беженцев. Видел разное: и действительно несчастных сирийцев, бежавших от войны, и интеллигентных умных ребят, учащих немецкий, чтобы поступить в университеты, и откровенный криминал. И религиозный фанатизм. Но я пробыл в Германии всего несколько недель, а вы там живете уже много лет. Какая сейчас ситуация в стране?

— Знаете, это очень деликатный вопрос. Когда мы говорим о миграционном кризисе в Германии, нужно быть крайне осторожным. К определенным явлениям существует разное отношение в обществе. Это часто зависит от политических взглядов людей. Не существует черного и белого, правда находится где-то посередине.

Лично я пробыл в разных лагерях беженцев почти год, и там было как минимум плохо и грязно. Я был свидетелем множества жестоких драк между беженцами, религиозного фанатизма и абсолютного нежелания принимать новые правила, культуру и образ жизни. Но если вы зададите мне вопрос, все ли беженцы такие, я отвечу, конечно нет. Есть беженцы, которые хотят интегрироваться, выучить язык и найти достойную работу.

Правда в том, что преступная деятельность некоторых затмевает все хорошее. На мой взгляд, серьезной проблемой в Германии являются беженцы, настроенные против Башара Асада (вроде «Мохаммеда», набросившегося на нашего героя с ножом). Мы знаем, что подавляющее большинство так называемых «оппозиционеров» — религиозные фанатики. Именно они представляют угрозу безопасности Германии.

— Можно ли сказать, что среди них есть сторонники террористических группировок? Как на это реагирует полиция?

— Большинство сирийских беженцев в Германии — противники сирийской власти и большие поклонники турецкого президента Эрдогана. Это уже кое-что говорит об этих людях: им нравится исламистский проект. Они хотят, чтобы было так же, как в Турции. Они презирают светский стиль правления, как в Сирии.

Находясь в лагерях беженцев, я ежедневно слышал истории о казнях и расправах, совершаемых боевиками «Джебхат ан-Нусры»1, «Исламского государства»1 (обе группировки запрещены в РФ. — Прим. ФАН) и так далее.

Однажды — кажется, это было в 2016 году, — один сирийский беженец спросил меня, слышал ли я об убийстве «200 овец» в Сирии. Мне стало интересно, кого он имеет в виду под «овцами», и он объяснил, что террористы «Ан-Нусры» зарезали 200 солдат сирийской армии. Такие люди есть среди беженцев и представляют серьезную опасность не только для безопасности Германии, но и для других беженцев.

— Все мы слышали о террористах из «Джейш аль-Ислам» и других группировок, которые мигрируют в Турцию, а из Турции в Германию, Францию и т. д. Они учатся, открывают рестораны и магазины. Насколько это серьезно? Вы встречали похожую в Германии?

— Проблема в том, что нельзя просто взять и сказать, что человек из «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» или «Джебхат ан-Нусры». Но правда в том, что среди беженцев есть бывшие террористы. Есть и те, кто симпатизируют террористам. Какова доля этих людей? Никто не знает.

И большинство немецких журналистов не заинтересованы в проведении таких исследований. Они больше заняты такими как я, пытаясь доказать, что я представляю опасность для немецкой демократии. Но любой, кто меня знает, подтвердит, что я сириец армянского происхождения, родился и вырос в христианской семье и я большой сторонник светской и единой Сирии для всех.

— На ваш взгляд, достаточно ли власти Германии сделали для защиты страны от террористических атак? Что в этом плане изменилось за последние годы?

— На мой взгляд, полиция и службы безопасности в Германии стремятся всеми силами защитить жителей страны и готовы принять различные меры для восстановления спокойствия и стабильности. Однако проблема в том, что некоторые политики, особенно из числа сторонников «политики открытых дверей», резко критикуют полицию, когда та пытается действовать. Иногда полицейских даже обвиняют в том, что они — праворадикалы.

Я уверен, что в Германии существует политическое давление на силовые структуры, которое не позволяет им заниматься своим делом — обеспечивать соблюдение закона и порядка на улицах.

Эрдоган захватывает Европу

— Какова, на ваш взгляд, роль Турции в миграционном кризисе в Европе?

— Безусловно, Турция Эрдогана сыграла важную роль. Уже в начале войны в Сирии Эрдоган призвал некоторых сирийцев укрыться в Турции. Но когда количество беженцев приблизилось к двум миллионам, а экономическое бремя стало невыносимым для Анкары, он призвал некоторых из этих беженцев уехать в Европу. Поэтому он открыл границы с ЕС, а затем еще и шантажировал европейские страны, требуя миллиарды долларов в обмен на их закрытие.

Это бизнес. Эрдоган намерен отправить в Европу большое количество идеологически близких людей, его сторонников. Они будут рожать детей, занимать территорию и в конце концов Турция получит большее влияние в Евросоюзе, получит возможность давить на ЕС.

Использование Эрдоганом беженцев в качестве оружия очень опасно и неизбежно приведет к росту антимиграционных настроений среди европейцев. Поэтому я считаю, что европейские страны должны действовать сообща, оказывая максимальное давление на Эрдогана и используя антитурецкие санкции до тех пор, пока он не прекратит эту опасную политику.

Немного о сирийских армянах

— Вы сказали, что вы армянского происхождения. Могли бы вы рассказать российским читателям об армянах Сирии? Сколько их? Что и кто им сейчас больше всего угрожает?

— До войны в Сирии проживало около 100 тысяч армян. Официальных оценок в настоящее время нет, но местные отчеты показывают, что количество армян в Сирии сейчас составляет около 20 000 человек. Остальные бежали — в основном в Ливан, Армению, Канаду и другие страны.

К сожалению, для армян сейчас наибольшую опасность представляют члены антиасадовских группировок, напрямую поддерживаемые Турцией. Они придерживаются антиармянских настроений, неоднократно преследовали членов армянской общины в Алеппо. И это привело к повторной насильственной депортации армян более чем через 100 лет после геноцида в Османской империи. Можно сказать, что это новый геноцид.

1 Организация запрещена на территории РФ.