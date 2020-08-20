Супруга Ефремова описала его состояние на следующий день после аварии

Москва, 20 августа. Российского актера Михаила Ефремова мучило похмелье на следующий день после смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом рассказала его жена Софья Кругликова в Пресненском суде столицы.

Кругликова пояснила, что актер находился в состоянии, как будто отходил от принятия алкогольных напитков.

«На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела — синяки по всему телу», — рассказала она.

По ее словам, они с мужем обсудили произошедшее лишь на третий день после аварии.

Напомним, что смертельная авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с отечественной машиной. Сергей Захаров, находившийся за рулем отечественной машины, скончался в больнице. Стоит отметить, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.