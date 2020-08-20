Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Москва, 20 августа. Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань высоко оценил разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции, назвав ее безопасной. Об этом говорится в заявлении посольства в Пекине.

Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина отвечает всем требованиям безопасности.

«Он выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Эпидемиолог также поздравил Москву с завершением регистрации препарата, которая состоялась 11 августа, передает «Царьград».

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Планируется, что вакцинация в России будет проходить в два этапа с интервалом в три недели. Такая система позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Ранее профессор Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, как действует российская вакцина против коронавируса. По словам специалиста, отечественная разработка может блокировать белок-шип. С его помощью вирус способен перемещаться в организме.