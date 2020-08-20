Константин Ивлев поделился экстремальным способом похудения

Москва, 20 августа. Всегда отличавшийся склонностью к полноте звездный повар Константин Ивлев смог сбросить 22 килограмма лишнего веса. По словам звезды, он должен благодарить за это свою новую возлюбленную Валерию Куденкову.

Недавно известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев пережил тяжелый развод и начал отношения с молодой журналисткой. Судя по всему, это серьезно повлияло на жизнь знаменитости — Ивлев начал следить за собой и экстремально похудел с помощью собственной диеты. Об эффективном методе сжигания жира шоумен рассказал в одном из интервью.

По словам Ивлева, в определенный момент он решил испытать на себе диету, над который сам потрудился. Раньше телеведущий весил 134 килограмма и не стремился к похудению, однако в определенный момент отказался от углеводов, что принесло свои плоды.

Шеф-повар заметил, что не обязательно полностью исключать углеводы из рациона. По утрам он позволяет себе съесть кусок хлеба и выпить чай с сахаром, однако в целом количество калорийных продуктов в его рационе существенно снизилось. В течение дня звезда позволяет себе «наедаться» рыбой или овощами, что позволяет ему оставаться в гармонии со своим телом.

Также Ивлева рассказал о недавно перенесенной операции на ногах. Дело в том, что телеведущему пришлось столкнуться с профессиональной болезнью — варикозом вен. Пораженные вены были вырезаны из конечностей звезды, и после этого Ивлев еще больше убедился, что ухаживать за собой необходимо.

В последнее время телеведущий из-за развода и отношений с молодой девушкой постоянно привлекает к себе внимание СМИ. Как сообщалось ранее, недавно Ивлев резко высказался о причинах расставания с женой после 23 лет брака.