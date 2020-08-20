Австралийская актриса обвинила поклонников в распространении интимных фото

Москва, 20 августа. 27-летняя Олимпия Вэлэнс пристыдила фанатов, которые искали и распространяли ее интимные фотографии. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала запись, в которой назвала себя жертвой шантажа.

Актриса Олимпия Вэлэнс, известная своей ролью в австралийском сериале «Соседи», рассказала, что в течение года пыталась помешать хакерам распространять ее фотографии. Обращение в полицию и помощь адвокатов не имели успеха. Несмотря на все старания актрисы, недавно в Сеть утекли новые снимки, украденные с ее смартфона. На них актриса без нижнего белья позирует перед зеркалом в ванной комнате.

«2020-й для нас всех выдался тяжелым, и на этот раз это меня сильно подкосило», — отметила актриса в своей записи в социальной сети.

Также девушка подчеркнула, что интимные снимки, которые она делала для себя или своего партнера «не постыдное занятие». В отличие от их распространения, в котором, по мнению Олимпии Вэлэнс, виноваты ее поклонники.

На своей странице в социальной сети актриса поделались, что справилась с психологическим давлением благодаря своему парню, семье и друзьям. Она обратилась к средствам массовой информации с просьбой не распространять интимные фотографии. Олимпия Вэлэнс подчеркнула, что ей не стыдно и извинятся она не будет.

Актриса Олимпия Вэлэнс стала популярна благодаря ролям в сериалах. Наибольший успех ей принесла роль в австралийском комедийном сериале «Соседи», продлившимся два сезона. Также актриса и модель Вэлэнс ведет активную светскую и телевизионную жизнь. В Австралии она представляет британский бренд нижнего белья. Помимо этого, активно принимает участие в съемках различных телевизионных шоу.