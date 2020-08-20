Еще минуту назад кроха спокойно спал в кроватке. Но внезапно начал плакать, подтягивать ножки к животику, и этот крик не прекращается до нескольких часов. Так проявляются колики у новорожденного — распространенное и очень тревожное для родителей состояние младенца.

Почему они возникают? Можно ли предупредить их появление? И самое главное — как помочь крохе и облегчить его страдания? На вопросы отвечает врач-педиатр Детской клиники МЕДСИ на Пироговской Александр Ушаков.

Причины колик у грудничка

«Не существует одной, на сто процентов доказанной и известной врачам причины появления кишечных колик у младенцев, — комментирует врач-педиатр Александр Ушаков. — К их возникновению могут приводить различные факторы».

Основных несколько:

— заглатывание крохой воздуха во время еды;

— кормление ребенка слишком большими порциями смеси;

— кормление неподходящей смесью;

— рацион мамы, содержащий продукты, которые вызывают аллергическую реакцию или нарушения пищеварения у ребенка.

Эти факторы приводят к образованию и избыточному накоплению газов в кишечнике крохи. Они формируют крупные пузыри, которые растягивают стенки кишечника и вызывают дискомфорт в животе, а нередко — и выраженные болевые ощущения. В ответ на них ребенок захлебывается плачем.

«При искусственном вскармливании риск развития кишечной колики у ребенка повышается, — уточняет Александр Ушаков. — Грудное молоко содержит особые ферменты, которые снижают риск аллергических реакций у малыша и нарушения пищеварительных процессов. В искусственных смесях этих ферментов нет. Кроме того при приеме пищи через бутылочку ребенок заглатывает больше лишнего воздуха, чем при кормлении грудью. Это тоже увеличивает риск возникновения колик».

Но считать искусственное вскармливание главной причиной проблемы ошибочно. Часто она возникает и у грудничков. К образованию излишних газов может приводить диета мамы, которая провоцирует пищевую аллергию у младенца, или естественная колонизация детского кишечника микроорганизмами, которые живут на коже груди матери.

Колики у новорожденного — симптомы

Детский плач сопутствует любому дискомфорту, который испытывает младенец. Сообщить родителям по-другому о том, что его беспокоит, кроха просто не может. Но распознать колики и газики у новорожденных можно по характерным признакам.

Беспокойство. Малыш не может спокойно лежать в кроватке и проявляет признаки беспокойства даже на руках. Для здоровых младенцев, которые хорошо себя чувствуют и испытывают удовольствие от контакта с родителями, такое поведение не характерно.

Пронзительный плач. Кроха плачет громко и заливисто, а глядя на него, мама понимает, что малыш испытывает боль. Плач не монотонный, он то прерывается, то становится громче и может продолжаться до нескольких часов.

Подтягивание ножек к животу. Это один из главных признаков, который позволяет понять, что у новорожденного колики. Ребенок испытывает боль в районе кишечника и инстинктивно старается поджать ножки, чтобы уменьшить болевые ощущения. Заметить это легко, когда кроха лежит в кроватке. То же самое происходит на руках у родителей.

Выход газов. Кажется, ребенок напрягает животик, и время от времени можно услышать выход газиков. Это помогает малышу, уменьшает болезненность приступа колики, но через некоторое время боль может возникнуть снова.

Бледность кожи. При приступе колики и болезненном спазме кишечника лицо и ручки младенца могут выглядеть бледнее обычного.

Изменение вида стула. При выраженных нарушениях пищеварения, которые всегда сопровождаются кишечными коликами, стул ребенка может приобретать зеленоватый оттенок. В нем могут появляться комочки слизи, а частота позывов «сходить по большому» возрастает.

Одновременно могут наблюдаться все симптомы или только часть из них. При выраженных приступах колик младенец испытывает серьезный дискомфорт, поэтому плачет, поднимает ножки, выглядит бледным, а его животик на ощупь плотный и напряженный.

Когда начинаются и проходят колики у новорожденного ребенка

Чаще всего с приступом кишечной колики родители сталкиваются в первый месяц жизни малыша. Это происходит на второй-третьей неделе, а продолжается до шести недель. Некоторые дети могут испытывать болезненные ощущения дольше, до четырех-шести месяцев, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Продолжительность и тяжесть приступов всегда индивидуальна, и предсказать, сколько длятся колики у новорожденных, невозможно. Иногда боль уходит быстро: внимательное отношение мамы и помощь малышу помогают успокоить кроху в течение нескольких минут. Но обычно болезненные ощущения не отпускают кроху до трех часов, возникают сразу после кормления и могут сохраняться до следующего кормления.

«Если малыш прибавляет в весе, его общее состояние благополучно, то с высокой долей вероятности можно говорить, что у него все нормально, — отмечает врач-педиатр Александр Ушаков. — Родители должны обращать внимание на характер плача. Для кишечных колик характерен разнотональный, прерывистый плач. Если же плач монотонный и продолжается в течение нескольких часов, это может говорить о нарушениях в организме крохи, например, о повышении внутричерепного давления».

Колики у новорожденного — что делать

Родители могут помочь ребенку избавиться от болезненных ощущений. Лучшее средство от колик у новорожденных — ласка и тепло. Постарайтесь успокоить малыша, возьмите его на руки, приложите голым животиком к своему животу. Контакт кожа к коже расслабляет младенца, уменьшает тяжесть спазма кишечника, помогает снизить болевые ощущения.

Поможет и теплая пеленка, приложенная к животику, но важно проследить, чтобы она была именно теплой, а не горячей. Слишком горячая ткань может обжечь нежную кожу и лишь усилит боль.

«Сделайте аккуратный массаж животика, — советует врач-педиатр Александр Ушаков. — Легкими движениями поглаживайте животик по часовой стрелке, это облегчит страдания малыша».

Если колики появляются слишком часто, нарушают состояние и сон крохи, необходимо обратиться к врачу. Педиатр может порекомендовать лекарственную терапию.

— Средства для уменьшения газообразования. Такие препараты «разбивают» крупные пузыри газа в кишечнике на мелкие, что облегчает их выход естественным путем. Кроме того при уменьшении объемов пузырей снижается и давление на стенки кишечника, исчезают вздутие, а боль проходит.

— Препараты с пробиотиками. Они изменяют состав микрофлоры кишечника, подавляют патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать вздутие и дискомфорт. Благодаря этому частота и выраженность младенческих колик уменьшаются.

Назначать лекарственные средства должен врач с учетом возраста и веса ребенка. Неправильно подобранная дозировка не принесет облегчения ни ребенку, ни родителям. А самостоятельный подбор лекарственных препаратов детям первого года жизни недопустим из-за высокого риска побочных реакций.

«В крайних случаях, когда объем газа очень большой и другие средства не помогают, можно использовать газоотводную трубку, — уточняет Александр Ушаков. — Но перед ее применением внимательно проштудируйте инструкцию, чтобы не навредить малышу».

Как избавиться от колик у новорожденного

Правильный уход помогает снизить риск возникновения младенческих колик. Эти способы помогут малышам на грудном вскармливании и искусственникам.

Выкладывайте кроху на животик. Делайте это перед каждым кормлением и оставляйте на 10 минут. Это простое упражнение улучшает перистальтику кишечника и укрепляет переднюю брюшную стенку.

Держите на руках после еды. Не торопитесь положить малыша в кроватку после кормления, даже если он уснул. Подержите вертикально, аккуратно прижмите к себе, головку положите на свое плечо. Несколько минут походите по комнате с крохой на руках. За это время лишний воздух, который малыш проглотил во время кормления, выйдет, и газики в кишечнике накапливаться не будут.

Выполняйте гимнастику. В течение дня поглаживайте кроху, делайте легкий массаж спинки и животика, выполняйте точечный массаж вокруг пупка. Поглаживающие массажные движения расслабляют пищеварительную систему, устраняют колики, и очень приятны малышу и маме.

«Любимая многими укропная вода не помогает в лечении колик у новорожденных детей, — комментирует врач-педиатр Александр Ушаков. – Она отличается от грудного молока и искусственной смеси физико-химическими свойствами и может не только не облегчить боль, но даже усилить и спровоцировать новые приступы колик».

Что есть маме, если у ребенка колики

Для малышей на грудном вскармливании мамино молоко – единственная и самая полезная пища. Но если мама включает в рацион аллергенные, опасные продукты, это может нарушать пищеварительные процессы в организме ребенка.

Колики у новорожденного при грудном вскармливании могут развиваться в ответ на употребление некоторых белковых продуктов. Кормящей маме необходимо придерживаться безмолочной диеты, отказаться от:

— цельного молока;

— кефира;

— йогурта;

— творога.

Неприятную реакцию со стороны детского организма может вызывать употребление мамой:

— говядины;

— телятины;

— колбас;

— мясных деликатесов.

Можно без опасений включать в рацион свинину, приготовленную на пару, баранину. Из белковых продуктов полезна белая и красная рыба. Не навредят ни маме, ни ребенку, а лишь принесут пользу свежие овощи и фрукты, крупы, яйца.

«Не менее важен психологический климат в семье, — комментирует врач-педиатр Александр Ушаков. – Во время кормления нужно обеспечить себе и ребенку комфортные условия, не торопиться, расслабиться. Важно, чтобы мама при кормлении смотрела на ребенка, а он, в свою очередь, на маму».

Выбор смеси для кормления малыша-искусственника

Если у новорожденного на искусственном вскармливании возникают колики, помочь ему в домашних условиях можно и правильным выбором смеси. Порекомендует ее врач-педиатр при осмотре крохи. Большинство современных качественных смесей включают комплекс необходимых малышам веществ:

— пробиотики и пребиотики, которые нужны для правильного пищеварения;

— железо и кальций для здорового кроветворения и формирования костей;

— лютеин для здоровья глаз и правильного развития головного мозга.

Эти и другие ценные ингредиенты позволяют максимально приблизить состав смеси к составу грудного молока. Но не все смеси подходят малышам с чувствительным пищеварением. Если колики у крохи возникают из-за непереносимости белка коровьего молока, врач может порекомендовать безлактозную смесь. Если же на белок возникает аллергическая реакция, показано кормление смесью на основе гидролизата белка.

«Важно правильно подобрать смесь в зависимости от причины возникновения колик, — уточняет Александр Ушаков. – Поможет это сделать врач-педиатр».

Несмотря на то, что колики вызывают беспокойство у ребенка и родителей, часто лишают сна и доставляют крохе болезненные ощущения, важно помнить, что это – временное явление. Их нужно просто пережить. А вниманием к ребенку, лаской, теплом и повседневной заботой можно не только значительно уменьшить их проявления, но и избавиться от колик полностью.