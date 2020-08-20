Американец разбогател из-за внезапно начавшегося дождя

Москва, 20 августа. Американец Гарленд Харрисон купил выигрышный лотерейный билет, когда укрылся в одном из магазинов от внезапно начавшегося ливня. Об этом сообщает UPI.

Житель города Питерсберг, штат Вирджиния, Гарленд Харрисон рассказал, что сильный дождь неожиданно начался, когда он гулял по улице. Мужчина решил спрятаться от непогоды в ближайшем магазине. Чтобы развлечь себя во время ожидания, он купил лотерейный билет.

Когда он вернулся домой, то обнаружил, что билет принес ему солидную сумму. Выигрыш составил 158,4 тысячи долларов. Разбогатевший Харрисон признался, что пока не знает, на что потратить выигранную сумму.

Ранее сообщалось, что мужчина из Детройта стал победителем лотереи после того, как продавец в магазине отдал ему совершенно другой билет, а не тот, который он просил.

Житель штата Мичиган остановился на автомобильной заправке, решив приобрести билет моментальной лотереи за 10 долларов. Случайный билет принес его обладателю джекпот. Сумма выигрыша составила 2 миллиона долларов.