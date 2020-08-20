Гаспарян рассказал, как Запад подставил Лукашенко

Запад бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Белоруссии, идя на беспрецедентный шаг — внесение президента страны Александра Лукашенко в список лиц, против которых планируется объявить санкции. Ранее о решении сделать Лукашенко невъездным в Литву, а значит, на всю территорию Евросоюза, объявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

В МИД РФ уже назвали это решение вмешательством во внутренние дела Белоруссии, а российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что внесение Лукашенко в список невъездных является демонстрацией открытого курса Запада на свержение в Белоруссии законной власти.

Ранее вмешательством белорусские дела отметился кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Именно так оценил поддержку Байденом проигравшей на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской политический аналитик Богдан Безпалько.

Государства Евросоюза, которые поддержали белорусскую оппозицию, практически все входят в военно-политический блок НАТО, который заинтересован в максимальном ослаблении и развале Союзного государства России и Белоруссии, а также в уничтожении Таможенного союза и ОДКБ. Таким мнением с ФАН поделился политический аналитик Владимир Соловейчик.

Политолог Юрий Голубь рассказал, что Запад изначально намеревался свергнуть Лукашенко, который пользуется поддержкой большинства белорусов, но не нравится США и ЕС своей самостоятельной политикой.

«Лукашенко заранее объявляют обреченным на поражение, безо всяких доказательств заявляют о фальсификации [на выборах в Белоруссии], выводят на улицы толпы народу, при крайне мутных обстоятельствах убивают людей, объявляя их сакральными жертвами», — говорит Голубь.

В то же время политолог и писатель Армен Гаспарян считает, что наглое поведение Запада по отношению к Белоруссии во многом обусловлено политикой белорусского МИД, который совершил несколько серьезных ошибок.

«Что касается внесения Лукашенко в список персон нон-грата для Евросоюза, тут ничего удивительного нет, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Удивляться должны в Минске, и удивляться конкретно действиям своего министра иностранных дет господина [Владимира] Макея, который устраивал странные дивертисменты вокруг Запада. Это же он уверял, что там [в отношениях с Западом] все хорошо, и с [госсекретарем США Майком] Помпео поручкались, и с Европейским союзом договорились… Ну вот — получили плоды договора».

В результате Запад просто подставил Александра Лукашенко, считает собеседник ФАН.

«А мы предупреждали: не пытайтесь заключить сделку с дьяволом. Когда ты пытаешься заключать сделку с дьяволом, — это всегда заканчивается плохо. Ну вот — теперь получайте результат», — говорит Армен Гаспарян.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, по данным белорусского ЦИК, убедительную победу на них в первом туре (более 80% голосов) одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако сторонники занявшей второе место (с результатом около 10%) Светланы Тихановской не смирились с поражением. Вот уже десять дней в Белоруссии оппозиция устраивает несанкционированные акции. Проходят также митинги сторонников Александра Лукашенко.

Официальный Минск заявляет, что оппозиционные выступления проплачены западными странами, в первую очередь Польшей и Литвой, имеющими с Белоруссией достаточно прочные связи с силу географических и национальных факторов.