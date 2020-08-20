Иран испытал баллистическую ракету в честь генерала Сулеймани

Тегеран, 20 августа. Вооруженные силы Ирана испытали новую баллистическую ракету, названную в честь генерала Касема Сулеймани.

Баллистическая ракета класса «земля — земля» получила название «Хадж Касем» в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани. Испытания ракеты транслировал телеканал IRIB.

Кроме того, в Тегеране представили новую крылатую ракету «Абу Махди». Ее назвали в честь командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что испытание ракет является важным событием для республики.

«Мы должны сдерживать [врага] на суше и на море с помощью ракет», — объяснил Роухани.

Иран запустил баллистическую ракету, названную в честь убитого в ходе американской спецоперации генерала Сулеймани. Говорят, что дальность полёта ракеты "земля-земля" 1400 км.???? pic.twitter.com/MuJsh1w21G — Alexander (@avaza1972) August 20, 2020

Напомним, 3 января США убили иранского командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен на территории Ирака, в районе Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.