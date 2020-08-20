В России не будут переносить начало учебного года для вузов

Москва, 20 августа. Начало учебного года в России для учащихся вузов не будет переноситься на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление сделало министерство образования и науки.

В пресс-службе ведомства отметили, что решение о начале учебного года будут принимать власти каждого региона самостоятельно, в зависимости от того, какая там складывается эпидемиологическая обстановка.

Напомним, что в августе в Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений. Согласно плану столичных властей, к 1 сентября тест должны сдать 180 тысяч человек. Речь идет, в том числе, об охранниках и работниках пищеблоков. Повторное тестирование пройдет спустя пару недель после начала учебного года.