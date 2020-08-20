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Китайские СМИ объяснили, как Украина может лишиться Днепра

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Китайские СМИ объяснили, как Украина может лишиться Днепра

Пекин, 20 августа. Киев намерен продолжать водную блокаду Крыма, однако Украина заблуждается, думая, что это заставит Россию отдать свои территории. Об этом пишут авторы китайского издания Sohu, публикацию которого перевела «ПолитРоссия».

В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, Киев решил нанести удар по водоснабжению полуострова и перекрыл Северо-Крымский канал, создав угрозу гуманитарной катастрофы.

«Украинское правительство использует водную блокаду как мощное оружие против российского правительства», — пишет Sohu.

Китайские СМИ объяснили, как Украина может лишиться Днепра

После воссоединения Россия активно взялась за восстановление Крыма. В регион вливаются большие средства для поднятия экономики и уровня жизни. Не остается без внимания и проблема снабжения Крыма пресной водой. На полуострове сооружают водохранилища для наполнения во время паводков. Кроме того, увеличились объемы добычи подземных вод, однако ситуация осложнилась в связи с засушливым годом.

«Украинское правительство хорошо понимает нынешнюю ситуацию с нехваткой воды в Крыму и заявляет, что не будет восстанавливать подачу до тех пор, пока не произойдет гуманитарный кризис на местах», — отметили китайские журналисты.

По мнению авторов Sohu, некоторые украинские чиновники и генералы обеспокоены сложившейся ситуацией. Представители Киева, как пишет китайское издание, опасаются, что из-за дефицита воды в Крыму Россия решится на военные действия и возьмет под контроль Днепр, из которого ранее поступала вода по Северо-Крымскому каналу.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды с Украины. Он призвал Киев перестать заниматься «баламутством», выдвигая различные условия и оценки на этот счет.

Источник: ПолитРоссия
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