Пекин, 20 августа. Киев намерен продолжать водную блокаду Крыма, однако Украина заблуждается, думая, что это заставит Россию отдать свои территории. Об этом пишут авторы китайского издания Sohu, публикацию которого перевела «ПолитРоссия».

В 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, Киев решил нанести удар по водоснабжению полуострова и перекрыл Северо-Крымский канал, создав угрозу гуманитарной катастрофы.

«Украинское правительство использует водную блокаду как мощное оружие против российского правительства», — пишет Sohu.

После воссоединения Россия активно взялась за восстановление Крыма. В регион вливаются большие средства для поднятия экономики и уровня жизни. Не остается без внимания и проблема снабжения Крыма пресной водой. На полуострове сооружают водохранилища для наполнения во время паводков. Кроме того, увеличились объемы добычи подземных вод, однако ситуация осложнилась в связи с засушливым годом.

«Украинское правительство хорошо понимает нынешнюю ситуацию с нехваткой воды в Крыму и заявляет, что не будет восстанавливать подачу до тех пор, пока не произойдет гуманитарный кризис на местах», — отметили китайские журналисты.

По мнению авторов Sohu, некоторые украинские чиновники и генералы обеспокоены сложившейся ситуацией. Представители Киева, как пишет китайское издание, опасаются, что из-за дефицита воды в Крыму Россия решится на военные действия и возьмет под контроль Днепр, из которого ранее поступала вода по Северо-Крымскому каналу.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды с Украины. Он призвал Киев перестать заниматься «баламутством», выдвигая различные условия и оценки на этот счет.