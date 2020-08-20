Успенская поразила фанатов фотографией со своей крестницей

Москва, 20 августа. Исполнительница Любовь Успенская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с крестницей Миланой Тюльпановой. Поклонники были поражены их сходством и отличным видом звезды.

Она отметила, что поклонники многого не знают про ее семью, написав, что празднует день рождения своей крестницы.

«Очень важно окружать себя близкими, верными людьми, желаю, чтобы у каждого из вас были такие! Happy birthday, Миланочка, ты заслуживаешь любви, счастья и самого достойного мужчину», — поздравила Успенская.

«Боже, я подумала, что это ваша вторая дочь. Очень похожи, очень! Хотя крестница — почти дочь, а крестная — вторая мама», — считает поклонница.

Одна из фанаток подчеркнула, что обе женщины настолько хорошо выглядят, как будто им по 16 лет.

Поклонник пожелал им выглядеть так же отлично как можно дольше.

«Красотки какие. Подольше быть такими, здоровья и долгих лет жизни», — написал фолловер.

Стоит напомнить, что недавно Успенская выложила видео домашнего отдыха. Ролик вызвал абсолютно противоположную реакцию. Люди ужасались от внешнего вида певицы и спрашивали, что она сотворила со своим лицом, сообщает «Подмосковье сегодня».